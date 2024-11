Oasport.it - Golf, l’atto finale del DP World Tour è pronto: McIlroy per il 6° titolo, Migliozzi per sognare l’America

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

Dentro con l’ultimo torneo della stagione 2024, il DPChampionship che si terrà a Dubai da giovedì 14 a domenica 17 novembre. In palio, tra i primi 50 della Race to Dubai, la corona di migliore giocatore del maggiore circuito europeo. Dopo il weekend passato ad Abu Dhabi per l’HSBC Championship (il primo appunatento dei playoff), vinto dal britannico Paul Waring a -24 con due colpi di distanza sull’inglese Tyrrell Hatton, la battaglia si fa sempre più serrata per quelle che saranno le carte assegnate per il PGAdel prossimo anno mentre per ildi “re” del DPsembra che gli inseguitori su Roryabbiano bisogno di un miracolo.Il nordirlandese, infatti, si trova a + 1.785,03 punti su Thriston Lawrence, attualmente numero 2 della Race to Dubai e avversario diretto del n.