Fitto al Parlamento Ue: "Non rappresento un partito, impegnato per Europa"

(Adnkronos) – Come prossimo commissario europeo “nonun, nonun Paese. Confermo il mio impegno per l’”. Lo sottolinea il vicepresidente esecutivo in pectore della Commissione Europea Raffaele, aprendo il suo discorso in audizione in commissione Regi deleuropeo a Bruxelles. L’è “la nostra casa, unita nella diversità” e l’impegno è “lavorare insieme per il futuro del nostro continente”, aggiunge. Rispondendo a Marcos Ros Sempere, coordinatore S&D nella Regi (Psoe, Spagna), che gli chiedeva di impegnarsi per un rafforzamento della politica di coesione,poi conferma: “Non ho alcuna difficoltà a prendere l’impegno con tutti quanti voi, rispetto al percorso da portare avanti, che punti a un rafforzamento della politica di coesione all’interno del futuro bilancio dell’Unione Europea.