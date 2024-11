Ilrestodelcarlino.it - Festa del podcast con seicento partecipanti

È positivo il bilancio dell’edizione 2024 di "Sentire le Voci", ladelche in tre giorni ha portato al teatro comunale di Cesenatico alcuni dei principali protagonisti di questo moderno modo di comunicare, per la direzione artistica di Matteo Cavezzali e la cura di Gianni Gozzoli. Sono oltre 600 gli spettatori giunti da varie città, per assistere a tutti gli incontri inseriti in un ricco calendario, ad eccezione dell’appuntamento di domenica mattina che è stato cancellato. Nella bomboniera dai velluti blu a due passi dal porto canale, fra i grandi nomi sono intervenuti Federico Buffa, Maurizio Carucci, Oliviero Bergamini, Antoio Iovane, Matteo Caccia, Chiara Galeazzi, Ciccio Lancia, Daniele Tinti, Stefania Brucini e Alberto Grandi. Tutti protagonisti dei più seguitisulle più note piattaforme di condivisione streaming.