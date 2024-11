Thesocialpost.it - Falciato in mezzo alla strada, Alessio muore così: tragedia

Canzo –nella serata di ieri sullaArosio-Canzo dove un pedone,Frigerio, 45 anni e residente a Canzo, è stato investito da un’auto mentre attraversava la. L’impatto è avvenuto intorno alle 18.30 in via Lambro, nella frazione Ravella, a pochi metri dal segnale di inizio della frazione. L’uomo, colpito dall’auto, è stato sbalzato per diversi metri, terminando la corsa sul lato opposto, accanto agli esercizi commerciali.I soccorritori del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno tentato di stabilizzare Frigerio per poi trasferirlo d’urgenza all’ospedale Fatebenefratelli di Erba. Nonostante gli sforzi del personale medico del pronto soccorso, le condizioni dell’uomo si sono rivelate troppo gravi, e in serata è stato dichiarato il decesso.Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamicaSul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, che stanno ora indagando per ricostruire nel dettaglio la dinamica di quanto accaduto.