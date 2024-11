Tvzap.it - Esce per un gita al lago e sparisce, poi la drammatica notizia

Leggi l'articolo completo su Tvzap.it

per unal, poi la– È stato trovato senza vita Romano Gion, l’escursionista veneziano che era uscito per unaalin Alto Adige ed era sparito la scorsa domenica. L’uomo, residente a Noale, in provincia di Venezia, è stato rivenuto morto questa mattina, martedì 12 novembre 2024, in Valle Aurina, provincia di Bolzano. Proprio lì nelle ultime ore si erano concentrate le ricerche dei soccorsi. ( dopo le foto)Leggi anche: Due persone investite e uccise da un treno in ItaliaLeggi anche: Trenodai binari in Italia: terribile incidenteper unal, poi laEra uscito per fare unaal, poi di lui si erano perse le tracce. L’allarme era scattato domenica pomeriggio perché Romano Gion, 76enne veneto, non era rientrato alla base dopo l’escursione prevista nella zona di Predoi, in valle Aurina, nei pressi delSelva.