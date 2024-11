Quotidiano.net - Elezioni Usa, i repubblicani vincono anche alla Camera. Trump prepara il governo

Washington, 12 novembre 2024 – La vittoria deinon si fermaCasa Bianca, ma è totale: stando alle proiezioni di Decision Desk, è ormai certo che il partito che sostiene Donaldsarà maggioranzadei rappresentanti. Una buona notizia per il tycoon, che inizierà il suo secondo mandato con il pieno sostegno del Congresso: isono infatti riusciti a confermareil loro controllo del Senato. Se non significa ‘carta bianca’ per, poco ci manca.ha la maggioranza Homan incaricato di espellere 11 milioni di immigrati Zeldin all’Ambiente: obiettivo deregolamentazione Rubio verso la segreteria di Stato Donald, presidente eletto deli Stati Unitiha la maggioranza, i ‘red’ eleggeranno almeno 219 deputati su 438, mentre i democratici del presidente uscente Joe Biden sono al momento fermi a quota 210.