Ilrestodelcarlino.it - Donne e impresa, 14 aziende dell’Emilia-Romagna fra le migliori d’Italia: ecco quali sono

Bologna, 12 novembre 2024 – Cianche 14 impresefra le 30 della sezione “centro Italia” premiate oggi a Firenze dal Women Value Company Intesa Sanpaolo, organizzato dal Gruppo bancario in collaborazione con Fondazione Marisa Bellisario. L’iniziativa, giunta quest’anno all’ottava edizione è dedicata alla valorizzazione dell’imprenditoria al femminile e delleche investono sulla parità di genere e sul welfare aziendale. Candidate quest’anno oltre 1400amministrate da: 100 le premiate in totale. Fra le imprese emiliano-romagnole: le bolognese Antiaging Italian Food, Project & Communication, M..S.B. Di Maria Serena Brini, Eurek, Innova Finance. Lereggiane Serigrafia 76, Cooperativa Casa Gioia, Linking Fashion Group. Dacom International di Ravenna, Studio Ziveri di Parma, F.