Diablo IV | Vessel of Hatred la recensione del DLC

Dove eravamo rimasti.ah sì, Lilith è stata sconfitta ma forse il “vero” nemico era qualcun’altro. E poi, sul più bello, ecco i titoli di coda che ci hanno fatto rimanere con la bocca asciutta per oltre un’anno. L’arrivo diof, primo DLC diIV, arriva come una sanissima ventata di ossigeno per l’ultima iterazione del noto franchise. Si è fatto attendere, questo è indubbio, con l’engagement che era portato avanti dalla presenza di contenuti stagionali.Il DLC è arrivato assieme ad una nuova stagione – intitolata L’odio Crescente – e una mega big patch 2.0 che sembra aver rimesso in discussione una vasta gamma di aspetti del gameplay, andando a fare concorrenza a quello che doveva essere il vero protagonista della scena, ovvero il DLC. Una contrapposizione che punta i riflettori sulla presenza esclusiva di alcuni contenuti – nuovo personaggio, nuova modalità e introduzioni uniche sul build system – atti a giustificare il prezzo di vendita.