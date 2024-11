Ilfattoquotidiano.it - Cosa può fare l’architettura contro crisi climatiche e umanitarie? Ne parliamo a UTOPIA!

Negli anni scorsi termini comeclimatica, emergenze e disastri umanitari evocavano quelle zone del mondo remote in cui si è originato il Buco dell’Ozono e dove si sciolgono i ghiacciai, o quei paesi distanti del quarto mondo più esposti al rischio di catastrofi naturali e coinvolti in perenni guerre civili. Ma recentemente l’illusione di vivere in un continente protetto è tramontata e ci siamo scoperti vulnerabili: la pandemia da Covid-19 ci ha trovato impreparati; il conflitto ucraino nell’Europa orientale dopo 70 anni di pace ci ha colti di sorpresa.Con sgomento prendiamo atto che il cambio climatico colpisce anche l’Europa: l’alluvione di Valencia dove si contano ancora le vittime; l’Italia stretta tra la siccità della Sicilia e l’Emilia-Romagna sott’acqua a causa del ciclone Boris.