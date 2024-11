Liberoquotidiano.it - Convegno Eurama precision oncology, test molecolari solo in 40% cancro polmone

Roma, 12 nov. (Adnkronos Salute) - Oggi, in Italia,in circa il 40% dei pazienti con tumore delviene eseguita la profilazione molecolare, che consente di stabilire il migliore trattamento personalizzato. Nel carcinoma della mammella, le percentuali sono addirittura inferiori. In questo cono - spiega una nota -(Eurasia Mastology Association)vuole superare gli ostacoli organizzativi che impediscono di garantire a tutti questi, ponendosi come ‘cerniera' tra le Istituzioni nazionali, gli stakeholder regionali e nazionali, le società scientifiche e l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), come è stato evidenziato oggi, a Milano, Al‘Società, ricerca e cura'. “Vogliamo che sia offerta a tutti i pazienti oncologici la possibilità di identificare i biomarcatori, in maniera uniforme sul territorio, perché si tratta di un bisogno clinico ancora insoddisfatto nonnel nostro Paese, ma a livello mondiale – afferma Giancarlo Pruneri, presidente die direttore del dipartimento di Patologia alla Fondazione Irccs Istituto nazionale dei tumori di Milano - È essenziale velocizzare la traslazione dei risultati della ricerca scientifica nella vita dei pazienti, a partire dalla profilazione molecolare del tumore in tutte le fasi, dalla diagnosi alla recidiva, per assicurare trattamenti personalizzati all'avanguardia a tutti.