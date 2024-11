Secoloditalia.it - Concordato preventivo, si riaprono i termini: c’è tempo fino al 12 dicembre. Leo: “Ascoltate le categorie”

Il governo ha riaperto iper l’adesione albiennale, fissando la nuova scadenza al 12. Il via libera è arrivato dal Consiglio dei ministri di oggi e apre una finestra per le partite Iva che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre. La riapertura dei, oltre a offrire una possibilità in più a chi ha i requisiti per stipulare il patto con il fisco amico, punta a incrementare le entrate per la manovra e consentire al governo di ridurre l’Irpef per il ceto medio.Siper il: c’èal 12I titolari di partita Iva che applicano gli Isa e i forfettari potranno formulare l’adesione albiennale, molto probabilmente, con una dichiarazione integrativa.