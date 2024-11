Dailymilan.it - Calciomercato Milan, c’è l’offerta pet Theo Hernandez ma non è quella giusta…

Ilvuole chiudere la trattativa diper il rinnovo di, eccodel Diavolo e la richiesta del terzino.Ildeve capire durante la sosta delle nazionali cosa non sta funzionando in questa prima parte, anche perché al rientro al Meazza arriva la Juventus. Fonseca non sembra aver trovato il modo migliore di far rendere la squadra, ci sono anche alcuni calciatori che stanno rendendo meno di quello che dovrebbero. Questo mix, purtroppo, sta mettendo in evidenza i limiti della squadra. La quale quando sembra aver reagito poi cade rovinosamente.Uno dei casi da risolvere è quello legato al rinnovo di, il terzino francese ha già ottenuto un prolungamento fino al 30 giugno 2026 a 4,5 milioni di euro netti a stagione. Ma a un anno e mezzo dalla scadenza la società si è mossa per rinnovare ancora una volta.