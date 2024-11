Calciomercato | il Real Madrid pensa ad Hermoso dopo infortunio Militao

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Continuano le difficoltà al. Oltre i problemi a livello di risultati, soprattutto in Champions League, della squadra di Carlo Ancelotti, si è aggiunto il gravedi cui è stato vittima Eder. Nel corso della sfida con l’Osasuna, il centrale brasiliano ha riportato la lesione del legamento crociato e di entrambi i menischi. Secondo lungo stop in un anno per, che ora necessita di un sostituto visti i soli Rudiger, Asencio e Vallejo in rosa. Una delle alternative, secondo quanto riportato da MARCA, che stanno valutando i Blancos è Mario, che potrebbe essere un’occasione viste le brutte prestazione dello spagnolo, e della Roma, nell’ultimo periodo. Florentino Perez valuta anche il centrale giallorosso.: iladSportFace.