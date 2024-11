Oasport.it - Calcio femminile: la Roma all’esame Lione. Al Tre Fontane l’importante sarà non avere paura

Ci sono partite che si preparano da sole. E, in scena domani, mercoledì 13 novembre, presso lo Stadio Tred’inizio ore 21:00), è decisamente una di queste. Cresce l’attesa per uno dei match più importanti di tutto il terzo turno della fase a gironi valido per la Champions League 2024-2025 di, in quanto mette al cospetto una squadra ambiziosa in chiave futura con una formazione semplicemente leggendaria, già capace di imporsi ben otto volte nella storia della competizione.Bastano pochi, ma semplicissimi numeri per comprendere la portata del blasone delle transalpine: ventuno Campionati francesi vinti, dodici Coppe di Francia conquistate più tre Super Coppe. A queste si aggiungono gli appena citati otto trionfi nella rassegna continentale, l’ultimo arrivato nella stagione 2021-2022.