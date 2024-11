Tvpertutti.it - Beautiful, anticipazioni italiane: Liam sconvolto. Cosa ha visto Spencer

farà una scoperta sconvolgente, come segnalano ledelle puntate. Il giovane, in particolare, sorprenderà Hope mentre bacia appassionatamente Thomas a Roma e ne rimarrà. Ricordiamo che, negli ultimi tempi, i due coniugi hanno iniziato a litigare sempre più frequentemente a causa della decisione di Hope di riammettere il figlio Ridge alla Forrester affinché la affiancasse nella preparazione della sua linea di moda. Hope ha spiegato ache Thomas è cambiato e che è indispensabile per il successo della sua «Hope for the Future»., però, nonostante le rassicurazioni della moglie, ha ribadito di non avere fiducia nel giovane stilista a causa delle terribili azioni che ha compiuto in passato a causa della sua ossessione per lei. In seguito, Hope ha annunciato ache sarebbe partita per Roma per il lancio della sua nuova linea e lui ha reagito molto male al punto da lasciar partire la moglie in lacrime dopo il loro ennesimo litigio.