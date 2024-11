Lanazione.it - Arezzo, lo chef Damiano Carrara inaugura il nuovo salone Hyundai di Toy Motor

, 12 novembre 2024 – Davanti a un pubblico di alcune centinaia di persone, è stato lo, celebre pasticcere e conduttore televisivo, a tenere a battesimo adildi Toy, una struttura moderna che va ad ampliare i servizi già offerti in città dalla concessionaria. Con l’apertura di questoshow room,to in via Giambattista Vico 3, sabato 9 novembre, sale a trentacinque il numero delle persone impiegate da Toyad. Un investimento importante, su cui l’azienda punta molto, come dimostra anche l’evento che è stato organizzato per l’occasione cercando di coinvolgere l’intera città. Star della giornata, per l’appunto, è statoche si è cimentato in uno show coking davanti a tantissimi fan e clienti. La compagnia Kronos Acrobatic Theater si è inoltre esibita in un suggestivo spettacolo di fuoco e danze aeree.