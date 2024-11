Ana Holdings conferma stime di utile superiori a 11 miliardi di dollari per il 2025

Gaeta.it - Ana Holdings conferma stime di utile superiori a 1,1 miliardi di dollari per il 2025

Facebook WhatsAppTwitter Ana, la società madre della compagnia aerea All Nippon Airways , hato le sue previsioni di profitto per l’intero esercizio, stimando unoperativo superiore a 1,1di, nonostante una leggera flessione della redditività nel primo semestre. Questo risultato riflette la resilienza del settore aereo giapponese, grazie a una forte domanda di viaggi sia a livello nazionale che internazionale.Stabilità e crescita della compagniaNonostante le sfide legate alla redditività, Anaha dichiarato di rimanere fiduciosa riguardo ai risultati finali per l’anno che si concluderà a marzo. La compagnia ha recentemente rivisto al rialzo le suedi ricavi, prevedendo di generare circa 2,22 trilioni di yen , rispetto ai 2,2 trilioni di yen stimati in precedenza.