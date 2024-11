Bergamonews.it - Al Donizetti Studio laboratorio teatrale per adulti con Matilde Facheris

Bergamo. Ultimi appuntamenti dell’anno da, la moderna struttura circolare della Fondazione Teatro, nel cuore di Bergamo.Chiuderanno venerdì 15 novembre le iscrizioni per ildi narrazioneper“Vita, morte e miracoli di noi poveri esseri umani”, in due incontri complementari il 18 e il 25 novembre, dalle 18 alle 20, che offriranno spunti di riflessione tanto inusuali quanto interessanti.Punto di partenza delè infatti il dies natalis, che, per i Santi, non è il giorno della loro nascita, bensì il giorno della loro morte, perché la morte non è vissuta come la fine ma come la tappa di un viaggio. E per noi comuni mortali? C’è anche per noi la possibilità di vedere nella morte una nascita? La possibilità di vedere non solo la tragedia di tutto ciò che finisce ma il miracolo di tutto ciò che di buono e magnifico sopravvive? Questa la suggestione che accompagnerà i partecipanti nel narrare e poi mettere in scena storie, ricordi e immagini.