300 MILIONI

Trecentodi bambini, pari a 1 su 8 a livello globale, sono stati colpiti dai 10 maggiori eventi meteorologici estremi di quest’anno. È quanto emerge da un’analisi di Save The Children, redatta in occasione della Cop29 (la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2024) in corso a Baku. Con la crisi climatica, gli eventi meteorologici estremi stanno diventando sempre più frequenti e gravi, e sono aumentati a livello globale di cinque volte negli ultimi 50 anni. Spesso sono i più piccoli a subire le conseguenze peggiori di questi disastri. In più, poiché la maggior parte dei bambini colpiti vive in Paesi a basso e medio reddito, i leader mondiali devono più che mai dare priorità alle voci e alle esperienze dei bambini che vivono in condizioni di povertà, disuguaglianza e discriminazione.