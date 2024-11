Sport.quotidiano.net - Zauli, tra presente e futuro. "Dobbiamo migliorare molto. Ma sono orgoglioso dei miei»

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

Lambertoha già le chiavi di casa. Ha un’idea chiara della situazione, di quello che può chiedere ai suoi e degli step necessari da fare per poter fare quel salto di qualità che è fattibile, per la rosa a disposizione. Avrebbe voluto vedere qualcosa di più, ma sa che stavolta, tutto considerato, vanno salvate le cose positive. "consapevole del fatto che il Perugia debba cresceresul piano offensivo, debbanel giropalla. Però lasciatemi dire chedello spirito che ho visto da parte di tutti i ragazzi, avevamo in campo due 2005 e un 2006. Sappiamo bene di portare con noi il blasone e la storia del Perugia e dunque che non si può essere contenti di un pareggio in casa nel derby, ma nei giudizi bisogna essere coerenti con la forza di una squadra rispetto al campionato che sta facendo.