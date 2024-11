Vai da lei ciao Grande Fratello Shaila scopre Lorenzo appartato con Helena e perde la testa

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

“Vai da lei,”.chiude con. Proprio così, c’è crisi traSpolverato eGatta e ieri i telespettatori hanno potuto assistere a quella che di fatto è stata la prima importante litigata della coppia. Non si sa e ancora è preso per capire se la cosa avrà delle ripercussioni gravi sul loro rapporto, fatto sta che le cose non stanno andando molto bene. Ma cosa è successo? Sembra che ieri il giovane abbia chiesto proprio alla sua vecchia fiammaPrestes di parlare in piscina.>> “Figura di m***”.Gatta contro Mariavittoria: “Ti ho sentito.”. Interviene Alfonso e per lei finisce malissimoIl problema quale è stato? Chenon sapeva niente e quando li ha visti ha sbroccato malissimo. La Gatta allora è andata dalle Non è la Rai e ha detto: “Mi innervosisco è vero! Poi lei è ancora molto presa da lui.