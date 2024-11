Lanazione.it - 'Timer', dedicato a giovani e innovazione, premia i tre progetti migliori

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

La Spezia, 11 novembre 2024 - Incoraggiare e sostenere inella creazione di idee, nello sviluppo di competenze imprenditoriali e nella proposta di soluzioni innovative: questa è la missione del progetto, guidato dal Comune della Spezia e realizzato in collaborazione con altri 11 Comuni del territorio: Bolano, Calice al Cornoviglio, Carrodano, Follo, Lerici, Pignone, Porto Venere, Riccò del Golfo, Santo Stefano Magra, Sarzana e Vezzano Ligure. Inoltre, al progetto hanno aderito come partner: Camera di Commercio Riviere di Liguria, Fondazione Carispezia, Ufficio Scolastico Regionale-Ambito territoriale della Spezia, Fondazione Promostudi, Fondazione ITS e Isforcoop. L’iniziativa, dopo una serie di incontri in tutta la provincia con più di 200tra i 18 e i 35 anni, è culminata con la 'maratona di idee' Ideathon e il lancio della 'Call for Ideas'.