Su il sipario del Torino Film Festival 2024: parata di star, Ron Howard alla serata di apertura

E’ stata presentata a Roma, nella splendida cornice di Villa Miani, la 42esima edizione delche si svolgerà sotto la direzione artistica di Giulio Base dal 22 al 30 novembre. Un’edizione dedicata a Marlon Brando, uno degli attori più grandi di tutti i tempi. Madrina della manifestazione la bellissima Cristiana Capotondi.diTanti i titoli in concorso tra cui “Il mestiere di vivere” di Giovanna Gagliardo sull’ultimo giorno di vita di Cesare Pavese. Prevista anche una nuova sezione, Lo Zibaldone, connuovi, restaurati e anteprime mondiali come “Ground From Zero” su quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza e “Amiche Mai” di Maurizio Nichetti che è tornato dietro la macchina da presa dopo ben 23 anni. Tra ifuori concorso spiccano invece “The Summer Book” con Glenn Close, “Un Natale a casa Croce” di Pupi Avati documentario che racconta la vita di Benedetto Croce, uno dei massimi filosofi italiani, a partire dal tragico terremoto di Ischia del 1883, e ildi chiusura “The Waltzing with Brando”.