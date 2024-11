Game-experience.it - STALKER 2: Heart of Chornobyl, è disponibile il pre-load su Xbox Series X|S

GSC Game World ha resoil pre-di2:of, consentendo in questo modo ai fan del gioco di scaricare suXS tutti i file del titolo in vista del lancio ufficiale, fissato il 20 Novembre 2024.Come riportato prontamente da Pure, dalla giornata di oggi è possibile scaricare l’intero gioco, richiedendo però ai fan di liberare non poco spazio sull’SSD della propria console, visto che sono necessari ben 147,6 GB per completare correttamene l’installazione.Queste dimensioni, decisamente imponenti, consentono di conseguenza a2:ofdi affiancarsi ad altri titoli contraddistinti da file di installazione molto grandi, quali nello specifico Call of Duty: Black Ops 6, Baldur’s Gate 3 ed NBA 2K, giusto per citarne qualcuno.