Liberoquotidiano.it - "Sinner già in semifinale", questione di ore. Tam tam impazzito da Torino, roba da record?

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

Miglior inizio non poteva esserci. Janniksembra già indirizzato ad andare innel loro girone, dopo aver sconfitto Alex de Minaur. L'altoatesino, che ha giocato in serata dopo lo statunitense, ha chiuso i conti in 6-3 6-4. Secondo le regole delle Finals, potrebbe già qualificarsi innel prossimo match contro Taylor Fritz, che ha vinto il match inaugurale contro Daniil Medvedev. Le combinazioni parlano di una vittoria dicontro Fritz e di un de Minaur che metta k.o. Medvedev. In quel caso, Jannik guiderebbe la classifica del girone con due vittorie, davanti a Fritz e de Minaur con una, con Medvedev a quota zero.così sarebbe già qualificato come primo del girone perché anche in caso di sconfitta contro il russo, sarebbe sì raggiunto da uno tra Fritz e de Minaur, ma comunque primo per lo scontro diretto.