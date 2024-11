Lortica.it - Si interrompe a La Spezia la serie positiva della BC Servizi Arezzo: amaranto sconfitti 83-75

Leggi l'articolo completo su Lortica.it

La BCScuola Basketsi ferma al PalaSprint di La, dove viene sconfitta dalBasket Club con il punteggio di 83-75. Per glidi coach Fioravanti, reduci da quattro vittorie consecutive, il campo ligure si conferma ostico, spezzando la strisciain una sfida combattuta fino agli ultimi minuti.Il match parte in equilibrio con un primo quarto che termina 22-18 per i padroni di casa. LoBasket Club, determinato a risollevarsi dopo unadi sconfitte, riesce a imporre il proprio ritmo nel secondo quarto, portandosi avanti di nove punti (27-18) grazie a un canestro di Gogishvili e proseguendo fino all’intervallo con il tabellone che segna 45-37.Nonostante gli sforziBC, che ha potuto contare su una grande prestazione di Buzzone (autore di un 6/7 da tre punti e 28 di valutazione), i liguri mantengono il controllo.