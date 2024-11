Ilrestodelcarlino.it - Sfilano i trattori dell’orgoglio: "I nostri figli, speranza dei campi. Noi, primi custodi dell’ambiente"

Il futuro si chiama Christian ("Christian con la acca", precisa la madre) e ha quattro anni. Un bel sorriso, si arrampica sulla ruota di un New Holland, gigante 4.0 deiparcheggiato nel sagrato del duomo. "E’ abituato, non cade", dice ancora Jessica Ruffoni, la madre, che l’aiuta. E lui si guarda attorno, le bandiere gialle di Coldiretti, la banda di Voghenza che suona, tutti queicome non aveva visto mai. "Non sappiano ancora se seguirà ipassi, è sicuro che il lavoro in campagna non manca. Il futuro sono loro, i bambini", dice Federico Grego, il papà, al timone di un’impresa agricola, ia Cona, cereali e il verde della medica a disegnare il profilo dei terreni nella pianura che si perde, là in fondo la città, Ferrara. Domenica del ringraziamento, giorniper Coldiretti, il direttore Alessandro Visotti sorride soddisfatto.