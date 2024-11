Ilnapolista.it - Se Kvara deve fare il terzino, tanto vale far giocare al suo posto un cagnaccio qualunque

Seilfaral suounCesare – Caro Guido ottimo pareggio del Napoli a Milano con l’Inter, un punto che ci permette di rimanere da soli al primoin classifica. Dopo la sonante sconfitta in casa con l’Atalanta non era facile affrontare gli scudettati fuori casa ma il Napoli ha dato prova di grande carattere. Gli azzurri hanno fatto un ottimo primo tempo difendendo benissimo e ripartendo mettendo in difficoltà l’Inter, andando in vantaggio e subendo poi il gol del pareggio con un non incolpevole Meret (oltre alla dormita di Gilmour che ha lasciato liberissimo Calhanoglu che avrebbe dovuto marcare).Guido – Purtroppo nel secondo tempo il Napoli ha sofferto perché non riusciva più a ripartire. Il Napoli ha sbandato sul palo di Dimarco e soprattutto sul palo in occasione del rigorino assegnato con leggerezza agli interisti (qui ci ha aiutato la buona stella considerando che è stato il primo rigore sbagliato da Calhanoglu nella sua vita in serie A) ma ha saputo riprendersi e ricompattarsi.