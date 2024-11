Oasport.it - ‘Saranno Campioni’: Marco Rontini, il nuovo razzo dell’arrampicata sportiva

L’arrampicataitaliana è in crescita e si sta imponendo a livello continentale e non solo: il nome principale che rappresenta la competitività azzurra è quello di Matteo Zurloni che è campione del mondo in carica nella speed e alle Olimpiadi si è fermato ai quarti di finale andando a un passo dalla qualificazione in semifinale e quindi dalla zona medaglie.A breve però potranno arrivare rinforzi al movimento italiano e uno dei fiori all’occhiello tra i giovani è sicuramente. Classe 2005, faentino, già nel 2022 si è messo in luce con la vittoria ai Mondiali under 18 di Dallas, negli Stati Uniti. Anche lui si cimenta nella specialità della speed e si allena nella palestra ‘Level 24’ di Casalecchio di Reno, la palestra di arrampicata indoor più alta d’Europa.Viaggia già su tempi notevoli, costantemente sui 5?50 di scalata, crono degni dei professionisti.