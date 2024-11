.com - Roma Ostiense, il festival del gusto è entrato nel vivo

A novembre si celebra aun piatto straordinario proposto in diverse varianti: ecco ilRavioli dal Mondo a Eataly. La Capitale è pronta a assaggiare il sapore delizioso di questo piatto prelibato con ilRavioli dal Mondo, a Eataly(piazzale 12 Ottobre, 1492).leggi anche:Circeo Street Food, si chiude oggi la prestigiosa kermesse culinariaRavioli: ecco doveL’appuntamento con il raviolo, piatto per eccellenza delle festività, è dall’8 al 10 novembre e dal 15 al 17 novembre. Per due weekend speciali Eataly trasforma il secondo piano in un connubio di sapori che guideranno gli ospiti alla scoperta delle infinite interpretazioni del raviolo. Le più eccellenti realtà della ristorazionena daranno vita ad un appuntamento irripetibile all’insegna dele del divertimento.