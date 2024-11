Informazioneoggi.it - Pensioni in aumento nel 2025: una mossa inaspettata del Governo cambierà tutto

Si attendono grandi novità in temaper il prossimo anno, in seguito all’introduzione di un’altra agevolazione nella Legge di Bilancio.L’incremento delleminime del 2,2% non è bastato per placare gli animi dei contribuenti, spaventati dall’impennata dell’inflazione e dei prezzi dei beni di prima necessità. I pensionati ritengono che tale misura non sia sufficiente alla salvaguardia di uno stile di vita dignitoso.La Legge di Bilancio potrebbe introdurre una novità per favorire l’delle(informazioneoggi.it)La Legge di Bilancio, intanto, ha previsto un diverso meccanismo di indicizzazione degli assegni, visto che il metodo utilizzato nel 2024 è stato contestato dinanzi alla Corte Costituzionale. Per il prossimo anno, dunque, la rivalutazione seguirà delle regole differenti, con maggiori vantaggi per i contribuenti.