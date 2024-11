Cityrumors.it - Paola Cortellesi, in cantiere il secondo film: la regista torna al cinema dopo il successo di “C’è ancora domani”. Cosa sappiamo

prepara ildailinternazionale della sua opera prima, una nuova storia è in.C’èe quel, per, è arrivato. L’opera prima della nota attrice, che ha esordito nei panni dacon uninternazionale, ha fatto breccia ovunque. Una storia di vita che guarda al passato per insegnare al presente: la potenza del neorealismo adattato alle esigenze contemporanee per dimostrare che l’Italia e ilitaliano hannomolto da dire. Le parole, da tradurre in opera, adesso deve trovarle lei.ai David di Donatello (Ansa Foto) – cityrumors.it“C’è” – che ha vinto ben 6 David di Donatello e sancito undi incassi all’esordio quasi senza precedenti – è tempo di una nuova avventura professionale.