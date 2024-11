Gaeta.it - Operazione di polizia a Biella: catturata banda internazionale di ladri d’appartamento

Facebook WhatsAppTwitter Una mattinata di grande attività ha caratterizzato la città di, dove un’delle forze dell’ordine ha portato all’arresto di un gruppo dispecializzati in furti in appartamento. L’intervento coordinato dei carabinieri ha sottolineato l’importanza della sinergia tra cittadini e autorità, specialmente in un’epoca in cui la tecnologia si dimostra fondamentale nella sicurezza domestica.Il cittadino vigile e la tecnologia al servizio della sicurezzaL’11 novembre 2024, un residente diha avuto un ruolo cruciale nell’intervento della. Utilizzando il suo sistema di videosorveglianza, ha notato attività sospette nella propria abitazione. Le immagini, visionabili in tempo reale sullo smartphone, hanno evidenziato due uomini impegnati nel tentativo di furto.