Bollicinevip.com - ‘Non Succederà Più’, la sorella di Helena Prestes svela: “Lorenzo? Non mi è piaciuto”

LE BOLLICINE DI “NONPIÙ”, ladicosa pensa diSpolveratoSU BOLLICINEVIP TORNA LA RUBRICA LE BOLLICINE DI “NONPIÙ”, IN COLLABORAZIONE CON GIADA DI MICELI, CONDUTTRICE DEL PROGRAMMA RADIOFONICO NONPIÙ IN ONDA SU RADIO RADIO, DIGITALE TERRESTRE NAZIONALE 253 E DIGITALE TERRESTRE 96Sabato 9 novembre 2024 è andata in onda l’intervista radiofonica di Marianadella gieffinaal GFha dovuto fare i conti con una grossa delusione al Grande Fratello a causa del comportamento diSpolverato. Tra i due sembrava che stesse nascendo una relazione ma lui ha preferito Shaila. Ladella gieffina a Giada Di Miceli, tra le varie cose, ha detto: “Penso che il reality è buono perché è senza filtri e le persone possono vedere che miaha fatto un bel percorso, mi piace che adesso si comporta come una bella donna.