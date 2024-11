.com - Migranti: Tribunale di Roma ordina il ritorno in Italia delle sette persone portate in Albania. Salvini: “Sentenza contro gli italiani”

Leggi l'articolo completo su .com

Ildi- sezione immigrazione - ha sospeso il giudizio di convalida dei provvedimenti di trattenimento nei confronti deidi origini egiziana e bengalese portati venerdì scorso nel Cprno in. I giudici hanno rimesso gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea. Per un ottavo migrante, risultato vulnerabile dopo l'arrivo, era gia' stato disposto il rientro in. Inelle prossime ore dovranno essere riaccompagnati inL'articolodiilinin: “glini” proviene da Firenze Post.