Ilfattoquotidiano.it - Migranti in Albania, Salvini attacca ancora i giudici dopo il nuovo stop: “Portano la bandiera rossa in tribunale”

“L’ennesimo pronunciamento deldi Roma, Sezione immigrazione, per un’altra volta impedisce, non al governo, non a, a Piantedosi o alla Meloni, impedisce all’Italia di espellere alcuni immigrati irregolari“. Da Bologna, dov’è intervenuto all’evento di chiusura della campagna del centrodestra per le Regionali, il vicepremier Matteotorna a scagliarsi contro ila nuova ordinanza deldi Roma che ha liberato gli ultimi setteportati in. “Questi sette clandestini, egiziani e bengalesi, che erano stati portati income da legge del governo per essere espulsi e che per colpa di questa sentenza torneranno in Italia liberi di camminare per Bologna per Parma o per Ravenna, ma se uno di questi sette la settimana prossima compie un reato? Se uno di questi sette spaccia, scippa, stupra o ammazza chi ne dovrebbe rispondere? Voi o chi lo ha lasciato libero? È arrivato il momento di approvare la separazione delle carriere e la responsabilità civile personale deiche sbagliano, se sbagli paghi, però di tasca tua, non a carico dei cittadini italiani”, sbraita il leader leghista.