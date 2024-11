Dailyshowmagazine.com - Mariateresa Pavia: il talento emergente della musica italiana e il suo inno alla speranza

, artista classe 2000, sta rapidamente emergendo sulla scenale. Con il suo singolo d’esordio, “Strada Vuota”, ha conquistato il terzo posto nella categoria Ineditiprima edizione del Festival Internazionale Voici del Mediterraneo. Questo brano, scritto in collaborazione con il suo manager e autore Massimo Galfano, racconta le sfide e le speranze che hanno caratterizzato il percorso artistico di, trasmettendo un messaggio di resilienza e fiducia in se stessi, anche di fronte alle difficoltà e alle critiche.Dai Festival ai Programmi Rai:Pronta a StupireOltre al successo al Festival,è pronta a portare il suoin televisione: parteciperà a Rai Radio 2 per una performance live a Evviva il Videobox. Inoltre, ha recentemente superato le selezioni per Area Sanremo, dove il 17 novembre presenterà una nuova audizione, puntando a nuovi traguardi nella sua promettente carriera.