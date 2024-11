Inter-news.it - Marcolin: «Inter, persa chance col Napoli! L’equilibrio sta tornando»

Il duello fra le squadre, che fino allo scorso turno di Serie A erano le prime due in classifica, termina con un pareggio. Al termine diDariotraccia il quadro della situazione.EQUILIBRIO – A decidereè la rete di McTominay al 23? e la risposta di Calhanoglu al 43?. Dariovenuto nello studio di Dazn dopo la sfida di San Siro, dichiara sulle due avversarie: «sono le squadre che hanno dominato gli ultimi due campionati, quindi anche questa sera hanno fatto capireche c’è fra loro. Ovvio che la squadra di Conte aveva due risultati su tre e mantiene il primato in classifica. Credo invece che l’abbia perso un’occasione perché contro Juventus, Milan eha fatto due punti su nove a disposizione. Quindi pesa un po’ quest’argomento per quanto riguarda la squadra di Inzaghi».