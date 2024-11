Sport.quotidiano.net - Le pagelle, voti alti a tutta la squadra protagonista di un successo importante. Di Serio offre la sua prestazione migliore. Mateju mette il mestiere, Cassata dà battaglia

GORI 7: comanda da leader la difesa, da applausi la sua uscita su Adorante lanciato a rete al pari della sua parata su Varnier. WISNIEWSKI 6,5: chiusure da ordinaria amministrazione per il possente polacco, si divora un gol fatto mandando la sfera in curva. HRISTOV 7: il capitano non delude mai, è decisiva la sua deviazione in scivolata sul fendente di prima intenzione di Mosti, imprecazioni a non finire per il suo colpo di testa che si infrange sulla traversa. BERTOLA 6,5: fa buona guardia sulle incursioni di Mosti, brividi fretti per una giocata di Artistico letta male. Intercetta in modo perfetto la sfera calciata da Salvatore Esposito, in uno schema collaudato, con servizio delizioso a Hristov.6,5: cifisicità e, tamponando bene le progressioni di Fortini.