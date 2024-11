Davidemaggio.it - L’Amica Geniale: l’ultimo atto è servito

© US RaiDopo sei anni di attesa, il pubblico di Rai 1 si appresta a scoprire quello che i lettori di Elena Ferrante hanno letto due lustri fa nel quarto ed ultimo romanzo della sua famosa saga letteraria: che fine ha fLila, la cui scomparsa aveva messo in moto i ricordi delLenù? La risposta nelle cinque puntate de– Storia della Bambina perduta, al via questa sera alle 21.30. Prodotto da Fandango, The Apartment, Fremantle Italy, Wildside e Mowe per HBO (che ha già trasmesso il finale) e Rai Fiction,capitolo porta la firma di Laura Bispuri. Nessun ritorno di Saverio Costanzo dietro alla macchina da presa, dunque, ma resta sempre autore e produttore di questi nuovi episodi che vedono finalmente protagonista, con il corpo e non solo con la voce (narrante) la compagna Alba Rohrwacher, vista già nel finale della terza stagione.