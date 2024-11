La più rifatta di Temptation Island Le foto ‘del prima’ e i ritocchini svelati | la riconoscete?

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

“La piùdi”. Così è stata definita dopo che sono state scovate ledel passato e in effetti è difficile che il pubblico la riconosca tra gli ultimi protagonisti del docu-reality che quest’anno ha avuto ben due edizioni. Poco tempo fa avevamo raccontato della trasformazione di Titti (l’articolo lo trovate qui sotto, ndr), oggi quella di Millie Moi.Approdata al villaggio sardo con Michele Varriale, i due erano entrati nel programma di Filippo Bisciglia con speranze e aspettative ma la loro relazione ha subito un brusco arresto durante il percorso, tra tensioni e incertezze. “Non voglio perdere tempo. Cambi e mi apprezzi per quello che sono, oppure mi faccio la mia vita e in futuro conoscerò qualcuno che mi valorizzi. Voglio un uomo, punto e basta”, le parole di lei.