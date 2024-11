Gaeta.it - La Campania si fa notare al World Travel Market di Londra per promuovere il turismo locale

Facebook WhatsAppTwitter Ildirappresenta un’importante piattaforma per operatori del settore turistico a livello globale. Quest’anno, la Regioneha preso parte attivamente all’evento, puntando a far conoscere le meraviglie del suo territorio, battezzato “Divina”. Insieme a 39 rappresentanti del settore, la regione ha avuto l’opportunità di interagire con buyer, tour operator e giornalisti internazionali, con l’ambizione di attrarre un numero sempre maggiore di turisti provenienti da tutto il mondo.Serata speciale all’Ambasciata italiana diUn evento di particolare significato si è tenuto all’Ambasciata italiana di, dove la Regione, in collaborazione con Federalberghi Penisola Sorrentina ed ENIT, ha organizzato una serata esclusiva dedicata alla Penisola Sorrentina.