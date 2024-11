Gaeta.it - Il gigante verde di Passo Nota: l’albero secolare rischia di essere abbattuto per Natale

Facebook WhatsAppTwitter In Val di Ledro, un abete di trenta metri è al centro di una controversa battaglia tra la comunità locale e le autorità. Conosciuto come il, questo alberodi oltre duecento anni ha visto passare secoli di storia, ma ora si trova in pericolo: potrebbe finire come albero diin Piazza San Pietro. La comunità dei ledrensi si sta mobilitando per salvaguardaree ha lanciato una petizione che ha già raccolto 40mila firme.Il: simbolo di storia e resistenzaSituato a, a un’altitudine di 1.200 metri e in prossimità del Lago di Garda, ilè una testimonianza di resilienza. Ha affrontato guerre, tempeste di neve, ed è stato testimone del passare del tempo. Molti abitanti della zona lo vedono come un simbolo naturale importante, non solo per il valore storico ma anche per l’impatto che ha sulla comunità.