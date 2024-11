I soldi di Paolo Bonolis… Rita Dalla Chiesa furiosa dopo il commento su Sonia Bruganelli

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

Tensione alle stelle, ma non è certo una novità, tra Selvaggia Lucarelli edurante la settima puntata di Ballando con le stelle, il talent di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. “Credo di non essere ancora stata capita”, ha detto la concorrente al termine della sua esibizione. Un’affermazione che ha scatenato la domanda secca del giudice Sevaggia Lucarelli. “Cosa c’è da capire?”, ha chiesto. “Tanto – l’affondo di-, ma se vuoi puoi metterlo sul tuo profilo a pagamento”. Aggiungendo anche: “Più di una volta hai parlato di me, però dovevo pagare per venire a vedere cosa raccontavi”. “Perché farsi pagare per il proprio lavoro è un delitto?”, ha chiesto il giudice Lucarelli. Selvaggia Lucarelli ha alzato gli occhi al cielo, per poi rispondere con una frecciatina al veleno, frecciatina che ovviamente ha avuto come protagonistaBonolis, famoso conduttore ed ex marito della concorrente di Ballando con le stelle: “Io non ho avuto mariti ricchi, mi guadagno da vivere“.