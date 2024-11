Isaechia.it - I Cesaroni 7, Claudio Amendola svela la data di inizio riprese: “Ecco quando ci sarà il primo ciak!”

Grandi novità per i numerosi fan de Iinfatti ieri ha confermato non solo che ciuna settimana stagione in arrivo ma anche laesatta di. Dopo le prime dichiarazioni che avevano fatto ben sperare i telespettatori, l’ufficialità dinuova stagione della serie televisiva italiana era programmata per Novembre. Qualcosa poi però cambiò e propriosmontò un po’ le aspettative dei fan e lasciando il punto di domanda sulla realizzazione o meno della stessa:Ildi Novembre non è confermato, non vorrei parlarne. Iscivola in avanti per mille motivi, non aggiungo altro: cause di forza maggiore importanti. Spero veramente che si faccia. Ci aveva pensato poi Davide Maggio a tranquillizzare il pubblico,ndo che il motivo che si celava dietro ilposticipato era da ricondurre ad alcuni impegni lavorativi di Elena Sofia Ricci che le impossibilitavano la presenza durante la settimana stagione dell’amatissima serie televisiva.