Gaeta.it - Grandi nomi dell’atletica alla 50/a Corsa di San Silvestro a Bolzano

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La 50/adi SanBoclassic asi appresta a diventare un evento memorabile, attirando l’attenzione di atleti di alto livello. Due dei partecipanti più attesi sono NADIA BATTOCLETTI, due volte campionessa europea, e YEMAN CRIPPA, recordman delle lunghe distanze in Italia. L’annuncio di queste presenze è stato comunicato durante una conferenza stampa, sottolineando il significato speciale di questa edizione, in programma il 31 dicembre.Un evento di rilevanza internazionaleDa cinquant’anni, ladi Sanrappresenta un appuntamento fisso per gli amantileggera e per il pubblico appassionato. Organizzata ogni anno dal Laeuferclub di, la manifestazione ha raggiunto una rilevanza tale da essere premiata dWorld Athletics per il cinquantesimo anniversario.