Furia Conte se la prende con il Var | Deve impedire gli errori arbitrali

e Mattia Todisco Dov’eravamo rimasti? Quarantadue mesi dopo, con una finale di Champions League (persa ma giocata alla pari col City) e uno scudetto (quello della seconda stella) in mezzo, rieccoli insieme l’Inter e Antonio. Si erano tanto amati nelle due intense stagioni trascorse uno accanto all’altro, anche se il divorzio (traumatico) del 26 maggio 2021 per alcuni era sembrato qualcosa di simile ad un tradimento. Perciò erano tutti curiosi di vedere e di sentire come San Siro nerazzurro avrebbe accolto il tecnico salentino, che nei giorni scorsi aveva avuto parole al miele nei confronti della sua ex società. All’inizio è prevalsa l’indifferenza, ma fischi non ce ne sono stati, anche perché non si può negare cheabbia comunque lasciato una traccia importante. Finita la gara, però, il tecnico abbandona lo spirito amichevole ed esplode contro il Var, “reo” a suo giudizio di non essere intervenuto sul rigore assegnato all’Inter.