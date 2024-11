Sport.quotidiano.net - "Durante l’intervallo ho visto le facce giuste". Dossena: "Bravi a ribaltarla, grazie ai tifosi"

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

Tre punti di liberazione, anche se, come sottolinea durate la conferenza stampa post gara, la vera liberazione sarà quando il periodo nero sarà alle spalle. Andreaappare provato nel post gara, il che la dice lunga su come il tecnico spallino abbia vissuto intensamente il match a bordo campo. Come leggere la gara contro il Pineto? "Abbiamo fatto una buona partita, potevamo essere più incisivi nel primo tempo perché loro quando ripartivano ci davano fastidio.hodei ragazzi che avevano voglia di rimettere in piedi la partita, siamo entrati nel secondo con un piglio diverso, ci siamo scrollati di dosso le tensioni che ci attanagliano e abbiamo ribaltato subito la gara, indirizzandola nel modo giusto. Per pochi centimetri avremmo potuto anche siglare il 3-1.