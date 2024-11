Calciomercato.it - Dopo Leao tocca a Theo Hernandez: critiche e problema rinnovo

Il terzino francese è finito nel mirinouna prestazione non proprio all’altezza e per una trattativa per il prolungamento del contratto che non decollaSarà una pausa per le nazionali davvero lunga per il Milan, che non è riuscito a dare continuità all’impresa del Bernabeu. Così a Cagliari, il Diavolo non è andato oltre il pareggio.(LaPresse) – Calciomercato.itUn pareggio pieno di rimpianti, in cui non è bastato un ritrovato Rafa, autore di una doppietta. Il portoghese è da quando è iniziata la stagione che si trova sotto le luce di riflettori: giornalisti e tifosi non si sono mai risparmiati a criticarlo e Fonseca ha usato sia la carota che il bastone per recuperarlo. La strategia del tecnico ha dunque portato i suoi frutti e nei prossimi giorni, così, saranno altri i giocatori nel mirino.