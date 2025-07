L’Intelligenza artificiale sta uccidendo il Web?

Per decenni, il web è funzionato grazie a un accordo non scritto: i siti permettevano a Google e altri motori di ricerca di indicizzare i loro contenuti gratuitamente, in cambio di traffico derivato dai risultati di ricerca. Questo flusso alimentava l’economia digitale, basata su pubblicitĂ , click e visite. Oggi, l’avvento dell’intelligenza artificiale sta stracciando questo contratto. Come dichiara Prashanth Chandrasekar, CEO di Stack Overflow, “La natura di Internet è completamente cambiata: l’IA sta soffocando il traffico verso i siti di contenuti”. L’intelligenza artificiale ci ruberĂ il lavoro? Dipende. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - L’Intelligenza artificiale sta uccidendo il Web?Â

In questa notizia si parla di: intelligenza - artificiale - uccidendo - ricerca

Intelligenza Artificiale: in Cina si studia già alle elementari. Progetto pilota in 184 scuole - L’ Intelligenza Artificiale (IA) entra in classe a Pechino. E lo fa già sui banchi delle scuole elementari.

Barreca “Con intelligenza artificiale turismo sempre più personalizzato” - ROMA (ITALPRESS) – “Oggi il turismo vale quasi il 14% del Pil nazionale e genera quasi 232 miliardi di euro annuali, con una crescita costante, è un’industria che continua a contribuire al benessere del Paese a livello sociale, economico e occupazionale”.

Antonio Bana alla guida del Comitato Etico dell’Ente Nazionale Intelligenza Artificiale - L’Avvocato Antonio Bana  è stato scelto quale Presidente del Comitato Etico dell’Ente Nazionale per l’Intelligenza Artificiale  (ENIA), organo chiamato a orientare e interrogare le scelte strategiche e operative dell’Ente alla luce dei principi fondativi di dignità umana, giustizia sociale,  libertà  e responsabilità collettiva.

Anche la pirateria è un male che crea non pochi problemi alla nostra Nazionale A dirlo è stato Luigi De Siervo, amministratore delegato Lega Serie A, durante l’evento “Stati Generali della lotta alla pirateria tra legalità , sicurezza e intelligenza artificiale. Ind Vai su Facebook

Perché ChatGPT ci sta uccidendo, il nuovo attacco di Schettini; «Microsoft vergognati, ti arricchisci con la guerra»: la protesta dei dipendenti all'evento per i 50 anni dell'azienda; 10 film sull'intelligenza artificiale che possono cambiare la tua visione della tecnologia.

Intelligenza artificiale e satelliti scovano le discariche abusive, precisione al 90% - L’intelligenza artificiale applicata all’analisi delle immagini satellitari permette di scovare le discariche abusive e i siti di smaltimento illecito dei ... Si legge su gazzettadelsud.it

Intelligenza artificiale: cosa prevede la legge di adeguamento italiana per privacy e scurezza? - Act e a seguito degli sviluppi internazionali del dibattito sull’Intelligenza artificiale, arriva alla Camera il disegno di legge delega al Governo per adeguare la normativa ... Secondo insic.it